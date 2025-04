Es ist die erste größere Hollywood-Produktion des Schauspielers seit 2020: Johnny Depp (61) ist zurück vor der Kamera im Film "Day Drinker ". Der Filmvertrieb Lionsgate und der Schauspieler haben ein erstes Bild des "Fluch der Karibik"-Stars am Set von "Day Drinker" in einem gemeinsamen Instagram-Beitrag veröffentlicht. Zu sehen ist darauf ein ergrauter Depp im eleganten dunkelblauen Zwirn.

"Day Drinker" läutet das Hollywood-Comeback des Schauspielers ein. Der Film, der demzufolge in Spanien gedreht wird, bringt erneut Penélope Cruz und Johnny Depp gemeinsam vor die Kamera. Die beiden haben bereits mehrfach zusammen gedreht - für die Filme "Blow", "Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten" und "Mord im Orient Express". Der Thriller erzählt die Geschichte einer Barkeeperin (Cline), die auf einen mysteriösen Gast (Depp) an Bord einer Jacht trifft. Sie verstricken sich in die kriminellen Machenschaften einer von Cruz gespielten Figur.

Hollywood-Rückkehr nach Skandal-Prozess

"Day Drinker" ist damit auch Depps erstes größeres Hollywood-Projekt seit seinem Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau, der Schauspielerin Amber Heard (38). Nach einem mehrwöchigen Verleumdungsprozess, in dem sich die früheren Eheleute gegenseitig häusliche Gewalt vorgeworfen hatten, entschied sich das Gericht im Jahr 2022 schließlich vorwiegend zugunsten Depps. Heard zahlte im Zuge eines Vergleichs schließlich die Summe von einer Million US-Dollar an ihn. Der Schauspieler spendete das Geld an mehrere Wohltätigkeitsorganisationen.

In den darauffolgenden Jahren trat Depp unter anderem in dem französischen Film "Jeanne du Barry" auf und führte Regie bei "Modi: Three Days on the Wing of Madness", aber auf die große Hollywood-Bühne kehrte er seither nicht zurück.