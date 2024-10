Der erste "Joker"-Teil war ein gigantischer finanzieller Erfolg. Über eine Milliarde US-Dollar kamen an den weltweiten Kinokassen zusammen, was besonders für einen Film mit einer Altersfreigabe für Erwachsene außergewöhnlich ist. Angesichts dieses Ergebnisses ist bei "Joker: Folie à Deux" natürlich alles eine Nummer größer. Wie wirkt sich das bei den bereitgestellten Geldmitteln aus und was haben Joaquin Phoenix und Lady Gaga davon profitiert?