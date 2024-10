In dieser Woche ist mit "Joker: Folie à Deux" die Fortsetzung zu Todd Phillips' (53) Oscar-prämiertem Blockbuster von 2019 in die Kinos gekommen. Vom Startwochenende auf dem heimischen US-Markt dürften sich die Produzenten des Streifens aber deutlich mehr erhofft haben. Ersten Hochrechnungen zufolge, wie etwa die US-Seite "Deadline" berichtet, liegen die Einnahmen deutlich hinter den Erwartungen.

So gehen Branchenkenner demnach davon aus, dass "Joker: Folie à Deux" rund 47 Millionen US-Dollar zum Auftaktwochenende einfahren wird. Das mag im ersten Moment nach einem soliden Start klingen, liegt aber mit gigantischem Abstand hinter den bisherigen Spitzenreitern des Jahres. Zum Vergleich: Der Pixar-Streifen "Alles steht Kopf 2" fuhr an seinem Startwochenende in diesem Jahr rund 154 Millionen US-Dollar ein, bei "Deadpool & Wolverine" waren es gar knapp 211 Millionen US-Dollar. Mit einem Budget von rund 200 Millionen US-Dollar war "Joker: Folie à Deux" zudem mehr als dreimal so teuer in seiner Produktion wie der gefeierte Vorgänger.