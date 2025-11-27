Joko & Klaas gegen ProSieben Herbst-Staffel 2025: So war Folge 2

Sie haben es wieder geschafft: Nach der Niederlage in der letzten Woche haben sich Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) am 26. November 2025 erfolgreich gegen ihren Arbeitgeber ProSieben durchgesetzt und 15 Minuten Live-Sendezeit auf dem Sender gesichert .

Erfolg nach knappen Prüfungen

In der zweiten Folge des Herbst-Teils der achten Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" traten Joko und Klaas in insgesamt sechs Runden an und konnten Vorteile in vier Spielen gewinnen. Im Spiel "Ich brauch' weniger Buchstaben als wie du" mussten sich die Entertainer gegen die Moderatorinnen Viviane Geppert (34) und Janin Ullmann (44) geschlagen geben. Dafür konnten sie sich beim Spiel "Liebling, ich habe die Abstellfläche geschrumpft" gegen Annemarie (48) und Wayne Carpendale (48) durchsetzen.

Spannend wurde es dann im Finalspiel "Die schönsten Lautstärken Deutschlands". Hier mussten die Moderatoren fünf Gegenstände in der richtigen Reihenfolge fallen lassen, um eine Strafaufgabe - eine Jugendschutz-Fortbildung - zu vermeiden. Mit den zuvor erkämpften Vorteilen und insgesamt drei erlaubten Patzern meisterten Joko und Klaas die Challenge souverän und sicherten sich damit den Sieg. Das bedeutet: 15 Minuten Live-Sendezeit auf ProSieben gehören nun ihnen.