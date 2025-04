Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) sind erneut gegen ihren Arbeitgeber angetreten. Am 23. April 2025 zur Primetime musste die beiden Moderatoren in "Joko & Klaas gegen ProSieben" mit Moderator Steven Gätjen (52) dieses Mal eine besondere Aufgabe meistern , um sich die 15 Live-Sendeminuten zu erspielen. War das Duo erfolgreich?

Kaminfeuer-Clip mit Joko und Klaas

Auf dem Weg zu den Sendeminuten mussten die beiden eine Leiter zum an der Decke angebrachten Sieger-Gutschein bauen. Acht Minuten gab ProSieben den Moderatoren dafür Zeit. Zuvor konnten Winterscheidt und Heufer-Umlauf in den Spielrunden nicht die üblichen Vorteilspunkte, sondern sinnvolle Baumaterialien für das Leiter-Projekt erspielen. Bei verlorenen Runden gab es weniger nützliche Alternativen. Das Duo ging an die Arbeit und versuchte mit viel Panzertape ein stabiles Konstrukt zu bauen. Heufer-Umlauf versuchte sein Glück und stellte sich auf die Leiter, die jedoch immer wieder instabil wurde und ihn am Ende nicht zum Gutschein führte.

Die nicht umgesetzte Strafidee aus der vergangenen Folge wartet nun auf die Moderatoren: Sie müssen für ihren Arbeitgeber ein 77-minütiges Kaminfeuer-Video aufnehmen, das in voller Länge auf Joyn zu sehen sein soll.