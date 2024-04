Von "Männerwelten" über RTL-Reaction bis zur eigenen ProSieben-Hymne

In 48 Folgen "Joko & Klaas gegen ProSieben" kann sich das Moderationsduo 20 Mal erfolgreich gegen seinen Haussender durchsetzen und erspielt sich Sendezeit, die für Schlagzeilen sorgt. "Männerwelten", "A Short Story Of Moria", eine ganze Nacht lang #NichtSelbstverständlich, über 38.000 Registrierungen für Stammzellspenden bei der DKMS, eine #Schatzsuche und ein Millionengewinner. Ein ProSieben-RTL-Spezial, ein Schwein in einer Kunstgalerie, eine Statue für Klaas oder 15 Minuten Anstehen in einer Warteschlange gehören unter anderem zur bisherigen Historie von "Joko & Klaas LIVE".

28 Mal triumphiert ProSieben und erfreut sich unter anderem an Joko & Klaas als Programmansager, als Moderatoren von "taff", "Galileo", "red." und dem Wetter, an einer eigens komponierten ProSieben-Hymne, einer Live-Call-in-Show im Nachmittagsprogramm, einer jährlichen Silvestertradition mit "Silvester für Eins", an einer lebenden Plakatwand mit den beiden festgeklebten Moderatoren, als Köche in der ProSieben-Kantine oder an einer eigenen Joyn-Miniserie im Zoo.