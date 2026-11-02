JOYN Austrian Reality Awards: Nominierte und Voting

Reality-TV ist aus der österreichischen Unterhaltung nicht mehr wegzudenken. Und damit auch die Stars & Sternchen, die dabei hervorgehen. Und nicht nur hierzulande erfreuen sie sich großer Beliebtheit und begeistern die Fans, so mancher fand auch schon über Österreichs Grenzen hinaus seinen Weg ins internationale Reality-TV.

Auch auf der heimischen Streamingplattform JOYN zählen Reality-Shows zu den beliebtesten Formaten. Grund genug, die Stars der Szene einmal mehr vor den Vorhang zu holen. Erstmals vergibt JOYN in diesem Jahr die „JOYN Austrian Reality Awards“ in drei Kategorien. Durch die Veranstaltung führt Café Puls-Moderatorin Julia Furdea.