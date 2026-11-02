JOYN Austrian Reality Awards: Nominierte und Voting
Reality-TV ist aus der österreichischen Unterhaltung nicht mehr wegzudenken. Und damit auch die Stars & Sternchen, die dabei hervorgehen. Und nicht nur hierzulande erfreuen sie sich großer Beliebtheit und begeistern die Fans, so mancher fand auch schon über Österreichs Grenzen hinaus seinen Weg ins internationale Reality-TV.
Auch auf der heimischen Streamingplattform JOYN zählen Reality-Shows zu den beliebtesten Formaten. Grund genug, die Stars der Szene einmal mehr vor den Vorhang zu holen. Erstmals vergibt JOYN in diesem Jahr die „JOYN Austrian Reality Awards“ in drei Kategorien. Durch die Veranstaltung führt Café Puls-Moderatorin Julia Furdea.
Kategorien & Nominierte der ersten JOYN Austrian Reality Awards:
Best Austrian Reality-Star weiblich
- Sabrina Wlk (u.a. „Match in Paradise“, „Match My Ex“,„Forsthaus Rampensau“ „Good Luck Guys“, „Reality, Oida!“)
- Elsa Latifaj (u.a. „Reality Backpackers“, „Villa der Versuchung“, „Forsthaus Rampensau Österreich“, „Forsthaus Rampensau Germany“)
- Zoe Saip (u.a. „Good Luck Guys“, „Match My Ex“, „Match in Paradise“, „Forsthaus Rampensau“ „Reality, Oida!“)
- Elizabeth Pertschi (u.a. „Very Good for Hollywood“, „Reif für die Liebe“, „Forsthaus Rampensau“)
- Beverly Cotman (u.a. „Beauty & The Nerd“, „Villa der Versuchung“, „Forsthaus Rampensau Österreich“, „Forsthaus Rampensau Germany“)
- Tara Tabitha (u.a. „Saturday Night Fever“, „Tara & Moni“, „Reality Backpackers“, „Match My Ex“, „Forsthaus Rampensau“)
Best Austrian Reality-Star männlich
- Erik Seidl alias Satans Bratan (u.a. „Forsthaus Rampensau“, „Match in Paradise“, „Promi Big Brother“)
- Daniel Fischer (u.a. „Match in Paradise“, „Forsthaus Rampensau“, „Match My Ex“)
- Dominik Brcic (u.a. „Good Luck Guys“)
- Ferry (u.a. „Forsthaus Rampensau“)
- Robert Gruszka (u.a. „Match in Paradise“, „Forsthaus Rampensau“)
Durchstarter:in des Jahres
- Selina Hager (u.a. „Forsthaus Rampensau“, „Reality, Oida!“)
- Nelson Henry (u.a. „Match in Paradise“, „Reality, Oida“)
- Phillip Leis (u.a. „Match in Paradise“, „Eden“, „Forsthaus Rampensau“)
- Zoe Müllner (u.a. „Forsthaus Rampensau“, „Match in Paradise“)
- Roland Ludomirska alias „Crazy Cheese“ (u.a. „Junges Geld“, „Forsthaus Rampensau“, „Villa der Versuchung“)
Voting für die JOYN Austrian Reality Awards
Wer gewinnt, das entscheidet das Publikum: Ab sofort können Fans für ihre TV- & Streaming-Lieblinge hier abstimmen. Das Voting läuft bis einschließlich 30. November.