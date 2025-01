Joyn , der Streamingdienst von ProSiebenSat.1, will sein Angebot weiter ausbauen und hat sich dafür Lizenzen von bekannten ARD- und ZDF-Inhalten gesichert. Wie die Plattform nun mitgeteilt hat, wird es durch die Kooperation mit ZDF Studios sowie ARD Plus , der WDR mediagroup und High View bekannte Serien und Filmreihen der Öffentlich-Rechtlichen anbieten können.

Streamer der Privaten setzen auf öffentlich-rechtliche Klassiker

Aus der ARD-Welt gehören dazu "Die Lindenstraße", "Dittsche", "Watzmann ermittelt", "Das Großstadtrevier" oder "Heiter bis tödlich". Das Paket schließt auch Filme aus der Bud Spencer & Terence Hill-Reihe ein. Wie die Streaming-Plattform berichtet, werden einige dieser Filme und Serien in diesem Umfang zum ersten Mal kostenlos auf einer Plattform on demand zur Verfügung stehen.

Aus dem ZDF-Universum sichert sich der Streamingdienst Marken wie "KultKrimi", "ZDF Telenovela", "Herzfrequenz" und "Doku Über". Hinzu kommen beliebte Formate wie "Küstenwache", "Wege zum Glück", "Derrick", "Ein Fall für zwei" und "Herzflimmern". Auch Doku-Formate wie "Im Reich der Tiefe" oder "Frontlines - Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkriegs" gehören dazu. Die Inhalte stehen den Zuschauerinnen und Zuschauern "sowohl über diverse FAST-Channels als auch on demand im AVoD auf Joyn sowie bei Bedarf werbefrei im Abo-Bereich von Joyn Plus+ zur Verfügung", heißt es in der Mitteilung.

Im vergangenen Jahr machte etwa auch RTL+ einen Deal, mit dem sich die Plattform die Streamingrechte von ZDF Studios unter anderem für "Wilsberg", "Der Bergdoktor" bis zu "Das Traumschiff" sicherte. Das komplette Paket mit insgesamt 1.000 Episoden wurde ab dem 15. September 2024 in mehreren Stufen bereitgestellt.