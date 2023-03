"Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat": Doku über Altkönig kommt im Mai

Das Leben des spanischen Altkönigs Juan Carlos I. (85) ist verfilmt worden. Die Dokumentation "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" feiert am 17. April im Wettbewerb des Canneseries-Festivals ihre Weltpremiere. Im Mai stellt sie das DOK.fest München vor. Ab dem 21. Mai strahlen der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst Wow die Serie aus.

Vier Episoden à 45 Minuten dokumentieren den "Aufstieg und Fall" des ehemaligen spanischen Königs, heißt es in einer Medienmitteilung. Im Zentrum stehe die Frage, wie der einst "verehrte Monarch so dramatisch in Ungnade fallen [konnte], dass er 2014 abdanken und 2020 schließlich ins Exil fliehen musste". Dabei wirft die Serie einen Blick auf die "finanziellen Angelegenheiten des Königs, seine lukrativen Verbindungen zum spanischen Establishment und seine angebliche Verstrickung in weltweite Korruptionsfälle".