Seit seinem Debüt beim Rossini Opera Festival (ROF) ist Juan Diego Flórez untrennbar mit der Wiederbelebung der virtuosen Belcanto-Partien Gioachino Rossinis verbunden und gilt weltweit als einer der führenden Interpreten seiner Werke. Bei diesem Gala-Jubiläumskonzert präsentiert Flórez ein Programm , das die Höhepunkte seiner beeindruckenden Karriere in Pesaro und sein herausragendes Rossini-Repertoire würdigt.

Diese Komponisten stehen auf dem Programm

Es erklingen auch Werke weiterer wichtiger Komponisten aus Flórez’ Karriere, von Gaetano Donizetti bis Jacques Offenbach. Die musikalische Leitung des Konzerts übernimmt Guillermo García Calvo. Es spielt und singt das Orchestra del Teatro Comunale di Bologna und der Coro del Teatro Ventidio Basso.

Dieser unvergessliche Abend voller Belcanto-Magie erlebt seine TV-Premiere in ORF III am Sonntag, 30. August 2026 um 20:15 Uhr.