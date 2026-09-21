Jugendkino in Wien: Was bietet Salty Cinema?
Salty Cinema kehrt nach der Sommerpause zurück ins WIENXTRA-Cinemagic und startet direkt mit der Neuverfilmung von „Mädchen, Mädchen“ in die neue Saison. Nach dem Auftakt am 26. September, stehen in den kommenden Monaten weitere Highlights wie „Twilight – Biss zum Morgengrauen“, ein „High School Musical“-Sing-Along sowie der Winterklassiker „Powder Girl“ auf dem Programm.
Salty-Cinema-Filme im Überblick
- Sa, 26.09., 17:00: Mädchen, Mädchen (2025)
Saisonauftakt mit der Neuverfilmung der Coming-of-Age-Komödie rund um Freundschaft, erste Liebe und die Unsicherheiten des Erwachsenwerdens.
- Fr, 16.10., 18:00: Twilight – Biss zum Morgengrauen
Der Teenie-Kultfilm rund um Bella Swan und den Vampir Edward Cullen auf der großen Leinwand.
- Sa, 28.11., 17:00: High School Musical (Sing-Along OmU)
Special Event: Mitsingen ausdrücklich erwünscht! Vor Ort werden Songbooks ausgegeben, um das Musical-Highlight gemeinsam im Saal mitzuträllern.
- Fr, 18.12., 18:00: Powder Girl
Der Winterklassiker mit Felicity Jones als Skateboarderin Kim, die in den Tiroler Alpen ihre Leidenschaft fürs Snowboarden entdeckt.
Kulturangebot für junges Kinopublikum
Einmal im Monat verwandelt sich das WIENXTRA-Cinemagic in der Uraniastraße zum zentralen Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren. Mit „Salty Cinema“ bietet das Programmkino eine Mischung aus Klassikern, modernen Lieblingsfilmen und besonderen Formaten wie Sing-Along-Screenings. Ziel des Formats ist es, Kino wieder als gemeinschaftliches und erschwingliches Erlebnis in Wien zu verankern – ganz ohne Abo oder Club-Mitgliedschaft.
Um Kultur für Jugendliche leistbar zu halten, kosten Tickets für alle unter 26 Jahren einheitlich 5 Euro (ab 27 Jahren: 8 Euro). Zusätzlich belohnt eine kostenlose Bonuskarte direkt an der Kinokassa Stammgäste: Jeder dritte Besuch ist damit gratis.