Salty Cinema kehrt nach der Sommerpause zurück ins WIENXTRA-Cinemagic und startet direkt mit der Neuverfilmung von „Mädchen, Mädchen“ in die neue Saison. Nach dem Auftakt am 26. September, stehen in den kommenden Monaten weitere Highlights wie „Twilight – Biss zum Morgengrauen“, ein „High School Musical“-Sing-Along sowie der Winterklassiker „Powder Girl“ auf dem Programm.

Kulturangebot für junges Kinopublikum

Einmal im Monat verwandelt sich das WIENXTRA-Cinemagic in der Uraniastraße zum zentralen Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren. Mit „Salty Cinema“ bietet das Programmkino eine Mischung aus Klassikern, modernen Lieblingsfilmen und besonderen Formaten wie Sing-Along-Screenings. Ziel des Formats ist es, Kino wieder als gemeinschaftliches und erschwingliches Erlebnis in Wien zu verankern – ganz ohne Abo oder Club-Mitgliedschaft.



Um Kultur für Jugendliche leistbar zu halten, kosten Tickets für alle unter 26 Jahren einheitlich 5 Euro (ab 27 Jahren: 8 Euro). Zusätzlich belohnt eine kostenlose Bonuskarte direkt an der Kinokassa Stammgäste: Jeder dritte Besuch ist damit gratis.