Julia Augustin (37) kehrt für einen Gastauftritt ans Set der Daily "Alles was zählt" (seit 2006 bei RTL) zurück. Wie der Sender bekannt gab, wird die Schauspielerin erstmals nach vier Jahren wieder in die Rolle der Dr. Vanessa Steinkamp schlüpfen. Die Dreharbeiten starten in dieser Woche. Bis zur Ausstrahlung müssen sich die Serienliebhaber aber noch gedulden: Ab dem 21. Mai 2025 (Folge 4791) wird Augustin täglich bei "Alles was zählt" zu sehen sein - zumindest auf bestimmte Zeit.

"Es wird eine sehr spannende Storyline geben"

Augustin war von Beginn an Teil der Erfolgsserie, bis sie diese schließlich 2021 hinter sich ließ. Ihre Rolle der Dr. Vanessa Steinkamp zog damals mit ihrem Mann Christoph (Lars Korten, 52) und ihrem Sohn nach Südkorea, um dort als Kardiologin zu arbeiten. Aus Sorge um den Gesundheitszustand ihres Vaters Richard (Silvan-Pierre Leirich, 66) zieht es die Ärztin nun zurück in ihre Heimatstadt Essen.

Fans dürfen sich auf eine Vanessa freuen, "die auf jeden Fall mal die Lage checkt, sich um die Familie kümmert und vielleicht mit dem einen oder anderen auch mal Tacheles redet", verspricht Augustin im Interview mit dem Sender. "Es wird eine sehr spannende Storyline geben, die einfach genau meinem Geschmack entspricht." Genauere Details dürfe sie aber noch nicht preisgeben.

Ihre Rückkehr an das "Alles was zählt"-Set war für die 37-Jährige emotional, wie sie ebenfalls gestand: "Ich war vorher natürlich etwas nervös, wie denn alles so ist, und meine Erwartungen wurden tatsächlich übertroffen. Ich hatte den ganzen Tag ein Glücksgefühl im Bauch und zwischendurch hat es sich angefühlt wie gestern." "Alles was zählt" sei "auf eine Art" ihr "Zuhause", so Augustin.