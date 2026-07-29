Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan punkten auch im dritten Teil der generationsübergreifenden Blockbuster-Reihe wieder mit irrwitzigen Wortgefechten, absurder Situationskomik und sehr viel Selbstironie. „Jumanji: Open World“ wird als letzter Teil die weltweit extrem erfolgreichen Action-Abenteuer-Trilogie abschließen. Zur Einstimmung folgt gleich der Trailer :

Unsere Helden sind den gefährlichen Dschungelwelten von Jumanji bereits zuvor entkommen, doch diesmal bricht Jumanji aus seiner Konsole aus und entfesselt sein Chaos in unserer Welt. Bei dem perfekten Mix aus Abenteuer, Spannung, Spaß und Nostalgie führte erneut Jake Kasdan Regie. In weiteren Rollen sind Alex Wolff, Madison Iseman, Morgan Turner, Ser’Darius Blain und Rhys Darby sowie Nick Jonas und Danny DeVito zu sehen.

„Jumanji: Open World“ ist ab Mittwoch, den 23. Dezember 2026, in unseren Kinos zu sehen.