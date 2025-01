Der Rechtsstreit zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (40) um dessen Verhalten am Set von "Nur noch ein einziges Mal" (engl. Originaltitel "It Ends with Us") spitzt sich weiter zu. Am 17. Oktober leakte Baldonis Anwaltsteam Videoaufnahmen einer umstrittenen Szene exklusiv an ausgewählte Medien, wie unter anderem an die "Daily Mail". Das über zehnminütige Material soll beweisen, dass sich der Schauspieler und Regisseur gegenüber seiner Kollegin in den Drehpausen professionell und respektvoll verhalten habe. Laut eines Statements von Baldonis Anwalt Bryan Freedman gegenüber "The Hollywood Reporter" würden die Aufnahmen Livelys Darstellung in ihrer Klage von Anfang Oktober "Punkt für Punkt widerlegen".