Justin Bieber: Doku erscheint im Oktober auf Amazon Prime

Am 7. September bestätigte Amazon die Veröffentlichung der Doku "Justin Bieber: Our World". Die neue Doku begleitet den Popstar bei seiner ersten Tournee nach drei Jahren. Neben Einblicken in sein Privatleben dürfen sich Fans auch auf Bilder des Neujahrskonzerts 2020 auf dem Dach des Beverly Hilton Hotels freuen.

"Live zu performen und mich mit meinen Fans durch meine Musik zu verbinden, ist sehr wichtig für mich. Vor allem während des letzten Jahres hat es mir die Welt bedeutet, Leuten ein wenig Glück während dieser traurigen und beängstigenden Zeit zu schenken. Dieser Film zeigt eine intensive und aufregende Zeit, in der ich mich auf eine Rückkehr auf die Bühne vorbereitet habe", sagte Bieber in seinem Statement.