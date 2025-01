Arabelle freut sich über die neue Aufgabe

Es sei ein "großartiges Gefühl", wieder mit einer eigenen Show in der deutschen Medienlandschaft präsent zu sein und ein "so erfolgreiches Format wie 'Kampf der Realitystars' zu moderieren", erklärt Kiesbauer in einem RTLzwei-Statement. Deutschland sei für sie immer etwas Besonderes gewesen, "hier habe ich viele unvergessliche Momente erlebt - während meiner Talkshow 'Arabella' und zahlreichen anderen Projekten". Sie könne es kaum erwarten, die Kandidatinnen und Kandidaten am Starstrand von Thailand begrüßen zu dürfen.

In den 1990er Jahren war Arabella Kiesbauer kaum aus der deutschen Fernsehlandschaft wegzudenken. Sie moderierte von 1994 bis 2004 ihre Talkshow "Arabella" auf ProSieben. Ab 1996 bekam sie sogar eine Late-Night-Show, die "Arabella Night". Danach zog die Wienerin vor allem erfolgreiche Moderationsjobs in ihrer Heimat an Land. Seit 2014 moderiert sie die österreichische Version von "Bauer sucht Frau" und präsentierte die erste Staffel "The Masked Singer Austria". 2015 führte sie durch den "Eurovision Song Contest". Im September 2021 war Kiesbauer wieder im deutschen Fernsehen zu sehen - mit gleich zwei Krimi-Sendungen beim Kabelsender TLC, "Arabellas Crime Time - Verbrechen im Visier" und "Arabellas Crime Time - Chaos vor Gericht".