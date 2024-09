Über die großen Fußstapfen, in die Luise von Finckh mit dieser Rolle tritt, sagte die Berliner Schauspielerin dem Sender: "Mir war zum Zeitpunkt meiner Zusage nicht bewusst, welches riesige Erbe ich da antrete. Das ist mir beim Dreh selbst und den vielen Fragen meiner Kolleginnen und Kollegen bewusst geworden. Ich fühle mich vor allem geehrt und bin sehr dankbar, dass ich in die Fußstapfen dieses großen Künstlers und Aktivisten treten darf." Und sie fügte hinzu: "Natürlich hoffe ich, dass sich die Zuschauerinnen und Zuschauer über einen zweiten Liebling - einen Liebling des 21. Jahrhunderts - freuen werden."

Personelle Highlights in der Spielfilmfortsetzung

Roswitha Schreiner (59) war schon bei "Liebling Kreuzberg" dabei und kehrt nach mehr als 30 Jahren als Roberts Tochter Sarah Liebling im Spielfilm-Revival zurück. "Ich habe die Idee, 'Liebling Kreuzberg' wieder aufleben zu lassen, als kleine Hommage an Manfred Krug empfunden, so wie sie aufgebaut ist. All die Nostalgie hat mich spontan positiv überrascht. Ich hoffe, das Publikum sieht das ebenso und lässt sich genauso begeistern", schwärmt sie. Zum Unterschied zwischen Serie und Film verrät sie nicht viel, orakelt dann aber doch ein wenig: "Ich war sehr erfreut, was dem Autor und der Redaktion so alles eingefallen ist, damit der 'Liebling Kreuzberg'-Zuschauer von damals auch heute auf seine Kosten kommt."

Ebenfalls mit von der Partie ist der Schauspieler und diesjährige Dschungelcamp-Teilnehmer Winfried Glatzeder (79). Er ist in einer Nebenrolle als aus der Zeit gefallener Mandant zu sehen. Glatzeder war wie Manfred Krug einer der bekanntesten Stars des DDR-Kinos in den 1970er Jahren.