Als Bezirksinspektor Stockinger wurde er zur Kultfigur Wie steht es nun um eine Rückkehr zur Krimiserie?

Die Krimiserie "Kommissar Rex" bekommt eine Neuauflage - doch einer der prägendsten Darsteller der Originalserie wird nicht mit von der Partie sein. Wie der Wiener Schauspieler Karl Markovics (62) im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" klarstellte, hat er sämtliche Anfragen für eine Rückkehr abgelehnt: "Ich wurde in alle Richtungen gefragt und ich habe in alle Richtungen dankend abgelehnt." Der 62-Jährige, der von 1994 bis 1996 als Bezirksinspektor Richard Stockinger an der Seite von Tobias Moretti (66) und dem titelgebenden vierbeinigen Ermittler zum Publikumsliebling avancierte, und 1996 sogar den Serienableger "Stockinger" bekam, ließ keinen Zweifel daran, dass seine Entscheidung endgültig ist. Für ihn fehle schlicht die Berechtigung: "Das ist nicht mehr die Zeit und nicht mehr der Platz für mich. Ich wäre mir aufdringlich vorgekommen", erklärte Markovics. Was seine Anwesenheit hätte rechtfertigen können, sei "einzig und allein, dass ich damals dabei war. Sonst gibt's überhaupt keinen Grund".

Karl Markovics: "Rex war ein wirklicher Partner" Dass seine Absage womöglich mit dem tierischen Co-Star zu tun haben könnte, wies Markovics entschieden zurück. Der Schäferhund sei für ihn nie ein Konkurrent gewesen: "Er war ein wirklicher Partner - ein Kollege wie meine menschlichen Mitspieler auch." Die Erinnerungen an die gemeinsame Drehzeit seien durchweg positiv: "'Kommissar Rex' war eine unglaubliche Zeit für mich, an die ich gerne zurückdenke. Aber es ist auch lange vorbei." Der österreichische Schauspieler machte später in Filmen wie "Die Fälscher" und "Grand Budapest Hotel" international auf sich aufmerksam. Mit "Atem", "Superwelt" und "Nobadi" drehte er selbst drei Kinofilme. Derzeit ist Karl Markovics neben Luna Wedler (26) und Lars Eidinger (50) in der Tragikomödie "Sie glauben an Engel, Herr Drowak?" auf der Leinwand zu sehen.

"Kommissar Rex"-Fortsetzung Sat.1 und ORF produzieren gemeinsam ein Comeback von "Kommissar Rex" als Reihe von 90‑minütigen Filmen in Spielfilmlänge. Geplant sind zunächst sechs neue Filme, die in Wien gedreht werden und wieder an Originalschauplätzen spielen. Die Dreharbeiten haben im Frühjahr 2025 in Wien begonnen. Die neuen Filme sollen voraussichtlich im Jahr 2026 im Fernsehen ausgestrahlt werden. Der neue Hauptkommissar ist Max Steiner und wird von Maximilian Brückner (47) gespielt. An seiner Seite ermitteln unter anderem Ferdinand Seebacher (36) als Inspektor Felix Burger und Doris Golpashin (45) als Major Evelyn Leitner.