"Sie brennt fürs Spielen wie ich fürs Eis"

Witt erklärte "Bild", dass sie bei den Dreharbeiten war: "Ich war zu einem Besuch vor Ort, habe meine Reise in die Vergangenheit sehr genossen." Zudem sagte die zweifache Olympiasiegerin über Hauptdarstellerin Nowak, sie sei "so bezaubernd", dass sie die Schauspielerin sofort in ihr Herz geschlossen habe. "Lavinia live spielen zu sehen, war etwas unwirklich, da ich meinem 'jungen Ich' begegnete. Gleichzeitig spürte ich ihre eigene Leidenschaft für ihren Beruf als Schauspielerin. Sie brennt fürs Spielen wie ich fürs Eis."

Katarina Witt wurde 1984 und 1988 Olympiasiegerin, zudem ist sie vierfache Weltmeisterin. Seit sie ihre sportliche Karriere beendet hat, arbeitet sie unter anderem als Schauspielerin und Moderatorin.