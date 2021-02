"Immer für dich da": Deshalb endet Tullys und Kates Freundschaft

Am 3. Februar wurde die erste Staffel von "Immer für dich da“ auf Netflix veröffentlicht. Die zehn rund 50-minütigen Episoden erzählen von der Freundschaft zwischen Kate (Sarah Chalke) und Tully (Katherine Heigl). Im Staffelfinale erfährt man, dass Kate ihre ehemalige Freundin nie wieder sehen will. Doch was ist passiert?

Die ZuseherInnen warten schon gespannt auf die nächste Staffel, doch LeserInnen der Buchvorlage wissen bereits, warum sich das Power-Duo zerstritten hat.

Spoiler Warnung: Wenn ihr die Serie "Immer für dich da“ noch nicht zu Ende gesehen habt, solltet ihr ab hier nicht weiter lesen!