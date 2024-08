"The Party has arrived!", rufen die beiden in einem kurzen Clip, der am 6. August auf dem Instagram-Account des Streamingdienstes veröffentlicht wurde, vor einer großen Reklametafel für die Serie auf dem Sunset Boulevard in Los Angeles. "Und ich kann euch was sagen: Es geht weiter", kündigt Bill an. Beide erklären zusammen fröhlich: "Staffel zwei!" Zum Schluss bestätigt Tom: "Wir sind schon am Drehen!"