Die aktuelle, zweite Staffel der Doku über die berühmten Zwillinge Tom und Bill Kaulitz (35) ging erst im Juni an den Start. Jetzt verkündete Netflix via Instagram bereits, dass es eine weitere Staffel geben wird.

Bill Kaulitz steht im Mittelpunkt

"Naaaaaa, da habt ihr Mäuse doch alle drauf gewartet. 'Kaulitz & Kaulitz' Staffel 3 ist bestätigt!!! Nur auf Netflix", lautet die Bildunterschrift zu einem kurzen Clip, der die Tokio-Hotel-Twins voller Vorfreude zeigt. "Aller guten Dinge sind drei: The party never stops...", trompetet der grünhaarige Sänger Bill Kaulitz. "Gib den Leuten, was sie wollen!" - und er verrät sogar: "Wir sind schon am Drehen!"

Tom Kaulitz kündigt mit Blick auf seinen Bruder an: "Das wird deine Staffel". Der erwidert: "Endlich mal. Wir haben auch genug Tom gesehen", frotzelt er und spielt wahrscheinlich auf die Ehe seines Zwillings mit dem berühmten Topmodel Heidi Klum (52) an.