Seit Wochen dominieren sie die Spitze der Netflix-Charts – Das Kaulitz-Fieber hält an und es ist nur angemessen, erneut zu verkünden: Die beliebte Reality-Serie rund um Deutschlands Lieblings-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz geht 2027 in die vierte Runde!

Diese intime Reality-Serie begleitet die beiden Zwillinge über mehrere Monate in ihrem Alltag zwischen internationaler Karriere, Familienleben, Tokio Hotel-Touren, Parties, Drama, Flirts und dem Leben in Hollywood. Eine einmalige Familien- und Erfolgsgeschichte der zwei Brüder aus Magdeburg.