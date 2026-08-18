„Kaulitz & Kaulitz“: Kommt Staffel 4? Das wissen wir darüber
Seit Wochen dominieren sie die Spitze der Netflix-Charts – Das Kaulitz-Fieber hält an und es ist nur angemessen, erneut zu verkünden: Die beliebte Reality-Serie rund um Deutschlands Lieblings-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz geht 2027 in die vierte Runde!
Diese intime Reality-Serie begleitet die beiden Zwillinge über mehrere Monate in ihrem Alltag zwischen internationaler Karriere, Familienleben, Tokio Hotel-Touren, Parties, Drama, Flirts und dem Leben in Hollywood. Eine einmalige Familien- und Erfolgsgeschichte der zwei Brüder aus Magdeburg.
Was zuletzt in Staffel 3 geschah
In Staffel 3 stellten sich Bill und Tom den ganz großen Fragen des Lebens und unterzogen ihr unzertrennliches Band einer Zerreißprobe. Neben einer stürmischen Hochzeit und Routine-Gesundheits-Checks führte eine Reise in die Heimatstadt Magdeburg die Brüder zurück zu den traumatischen Erlebnissen ihrer Kindheit. Die Suche nach dem richtigen Maß an Freiraum sorgte dabei für Streit und Tränen – doch trotz aller emotionalen Reibungspunkte bewiesen die Brüder zwischen gewohntem Luxus und bissigem Humor einmal mehr, dass sie als Team unschlagbar sind.
Wie geht es in „Kaulitz & Kaulitz“ weiter?
In der vierten Staffel begleiten die Kameras die Brüder auf ihrem nächsten Kapitel zwischen Beruf, Privatleben und Zwillingsdasein. Wie Bill und Tom die neu gewonnene Dynamik meistern und welche neuen Herausforderungen auf das Duo warten, zeigt Netflix ab 2027.