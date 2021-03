Kermit der Frosch nahm an "The Masked Singer" in den USA teil

Kermit der Frosch ist bei der US-Version der TV-Show "The Masked Singer" als Sänger aufgetreten. Die Froschfigur versteckte sich mit Hilfe ihres Puppenspielers in einem Schneckenkostüm und trug das Lied "You Make My Dreams (Come True)" vor, wurde aber bereits zum Auftakt der fünften Staffel am 10. März enttarnt.

Bei der Show singen bekannte Menschen unter aufwendigen Kostümen und versuchen, ihre wahre Identität zu verschleiern. Wer die wenigsten Stimmen bekommt, muss sein Geheimnis lüften.