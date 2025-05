"Schutzlos und zutiefst betrogen"

Devyn LaBella war das Stuntdouble von Ella Hunt (27), die in den "Horizon"-Westernfilmen die Rolle der Juliette spielte. Laut LaBellas Klage improvisierte Regisseur Costner eine Szene, in der Hunts Figur vergewaltigt werden sollte. Die Schauspielerin habe sich geweigert, die Szene zu spielen, heißt es in der Klage. LaBella sei als Double dann ohne Vorwarnung, Vorbereitung oder Zustimmung und ohne Anwesenheit eines Intimitätskoordinators eingesetzt worden. Der Klage zufolge wurde der männliche Schauspieler angewiesen, sie festzuhalten und ihren Rock heftig hochzureißen. Das Set sei nicht abgesperrt gewesen.

Das Erlebnis habe die Stuntfrau gedemütigt und traumatisiert. "An diesem Tag war ich schutzlos und zutiefst betrogen von einem System, das Sicherheit und Professionalität versprach", sagte LaBella laut "Variety" in einer Erklärung. "Was mir passiert ist, hat mein Vertrauen erschüttert und meine Art, mich in dieser Branche zu bewegen, für immer verändert."

In der Klage wird behauptet, dass die Szene gegen die von der Schauspieler-Gewerkschaft SAG-AFTRA ausgehandelten Protokolle verstoßen habe, darunter die Anforderung einer 48-stündigen Vorankündigung und Zustimmung für alle Szenen mit Nacktheit oder simuliertem Sex.

Der Vorfall soll sich am 2. Mai 2023 am Set in Utah ereignet haben. LaBella hatte am Vortag bereits in einer geplanten Vergewaltigungsszene mitgespielt, die professionell umgesetzt wurde, heißt es in der Klage. Für diese Szene gab es Proben, ein Intimitätskoordinator war anwesend und das Set war abgesperrt.