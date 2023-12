Chris Rock und Kevin Hart haben vieles gemeinsam – wir würden gerne sagen: "auf den zweiten Blick", weil dann der Beginn dieses Artikels spannender wäre, aber ehrlich gesagt sind die Parallelen zwischen den beiden Hollywood-Stars ziemlich eindeutig: Sowohl Rock als auch Hart gehören zu den beliebtesten Comedians der Gegenwart, feiern auf der Bühne genauso Erfolge wie auf der großen Leinwand. Beide sind nicht nur Freunde, sondern auch für ihre eher seichten Filme mit großem Berieselungsfaktor und immer gleichem Konzept bekannt (zugegeben: Hart hat ihr die Nase vorne!) – und beide trauen sich schon mal, andere Prominente verbal abzuwatschen (und werden im Falle von Rock daraufhin selbst abgewatscht).

Auch auffällig: Rock und Hart tauchen regelmäßig bei Netlix auf, sei es mit von Netflix selbst produzierten Streifen oder ihren Comedy-Programmen (Rock war der erste Künstler, der bei Netflix tatsächlich live auftrat!). Höchste Zeit also, dass die beiden endlich gemeinsame Sache machen – und zwar natürlich auf Netflix! Am 12. Dezember erscheint "Kevin Hart & Chris Rock: Headliners Only". Hier ist der Trailer: