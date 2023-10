Absage trotz Freispruch für Kevin Spacey

Der Prozess gegen Spacey, von dem das Kino spricht, hatte Ende Juni in London begonnen. Dem im Rahmen der MeToo-Bewegung von Hollywood fallen gelassenen Schauspieler wurde vorgeworfen, zwischen 2001 und 2013 in Großbritannien vier Männer unsittlich berührt oder zum Geschlechtsverkehr genötigt zu haben. Spacey bestritt die Anschuldigungen und plädierte in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig. An seinem 64. Geburtstag war er Ende Juli in London schließlich in allen Punkten freigesprochen worden.

Schon 2022 hatte es für Spacey in den USA einen Freispruch gegeben. Eine New Yorker Jury hatte ihn für nicht schuldig befunden. Sein Schauspielkollege Anthony Rapp (51) hatte ihm vorgeworfen, ihn sexuell belästigt zu haben, als Rapp gerade einmal 14 Jahre alt war.