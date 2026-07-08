Sobald man einer Schauspielerin prophezeit, sie könnte die nächste Scarlett Johansson oder Natalie Portman werden, ist das ja an und für sich ziemlich schmeichelhaft. Doch sobald es sich bei dieser Darstellerin eigentlich um keine reale Person handelt, sondern um ein reines KI-Produkt, wird die Situation gleich ganz anders aus und bietet eher Konfliktpotenzial. Die kontroverse Figur hat auch einen Namen: Tilly Norwood ist eine komplett KI-generierte „Schauspielerin“, geschaffen 2025 vom Londoner Studio Particle6 unter Führung von Eline van der Velden, der Gründerin des KI-„Talent“-Studios Xicoia).

Tillys Präsentation löste bereits 2025 einen Sturm der Entrüstung in Hollywood aus: Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA erklärte, Norwood sei eine Figur, die von einem Computerprogramm generiert wurde, das auf der Arbeit unzähliger Darsteller aufbaue, ohne Erlaubnis oder Vergütung, und warnte vor einer Gefährdung der Existenzgrundlage von Schauspielerinnen. Im März 2026 gab es bereits ein erstes „Debüt“ – ein Musikvideo namens „Take The Lead“ im Rahmen des sogenannten „Tillyverse“.