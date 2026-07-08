KI-Figur Tilly Norwood erhält eigenen Film
Sobald man einer Schauspielerin prophezeit, sie könnte die nächste Scarlett Johansson oder Natalie Portman werden, ist das ja an und für sich ziemlich schmeichelhaft. Doch sobald es sich bei dieser Darstellerin eigentlich um keine reale Person handelt, sondern um ein reines KI-Produkt, wird die Situation gleich ganz anders aus und bietet eher Konfliktpotenzial. Die kontroverse Figur hat auch einen Namen: Tilly Norwood ist eine komplett KI-generierte „Schauspielerin“, geschaffen 2025 vom Londoner Studio Particle6 unter Führung von Eline van der Velden, der Gründerin des KI-„Talent“-Studios Xicoia).
Tillys Präsentation löste bereits 2025 einen Sturm der Entrüstung in Hollywood aus: Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA erklärte, Norwood sei eine Figur, die von einem Computerprogramm generiert wurde, das auf der Arbeit unzähliger Darsteller aufbaue, ohne Erlaubnis oder Vergütung, und warnte vor einer Gefährdung der Existenzgrundlage von Schauspielerinnen. Im März 2026 gab es bereits ein erstes „Debüt“ – ein Musikvideo namens „Take The Lead“ im Rahmen des sogenannten „Tillyverse“.
Coming-of-Age-Geschichte einer KI-Figur
Nun gehen die Norwood-Schöpfer noch einen Schritt weiter und planen unter dem Titel „Misaligned“ einen kompletten Tilly-Film, wie unter anderem „Variety“ berichtet. Dabei soll es sich um ein Comedy-Drama handeln, in dem die Coming-of-Age-Geschichte der KI-Figur erzählt wird. Tilly ist ein KI-Wesen ohne echten Körper, ohne Kindheit und ohne eigene gelebte Erfahrung. Ein verführerischer, abtrünniger Bot aus dem Dark Web bringt sie dazu, eigene Wünsche und Ambitionen zu entwickeln – je menschlicher sie dabei erschreckenderweise wird, desto berühmter wird sie. Das Projekt ist als „Hybrid-Produktion“ geplant; klassische Filmschaffende wie Regisseure und Autoren arbeiten dabei mit KI-Spezialisten zusammen.
Klarerweise ist es nicht nur ein Filmprojekt, sondern auch ein weiterer Schachzug im laufenden Kulturkampf um KI in der Kreativbranche – zu erwarten sind neue Wellen von Kritik aus Schauspielerkreisen.