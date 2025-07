Nicole Kidman (58) und Sandra Bullock (60) machen wieder gemeinsame Sache: Nach 27 Jahren drehen sie die Fortsetzung des Films "Zauberhafte Schwestern" . Kidman gab auf ihrem Instagram-Account einen Einblick in den ersten Drehtag.

"Eine Menge Arbeit vor uns"

Die Oscar-Preisträgerinnen schlüpfen erneut in ihre Rollen als Sally und Gillian Owens aus dem Originalfilm von 1998, der auf dem Roman "Practical Magic" von Alice Hoffman basiert. Darin spielen die beiden Hexenschwestern, die gegen einen Fluch kämpfen, der die Männer tötet, in die sie sich verlieben.

Am Freitag, den 18. Juli, postete Nicole Kidman einen kurzen Clip, in dem die Schauspielerinnen während der Dreharbeiten bei einer Umarmung zu sehen sind. Dabei sagt Bullock: "Es stellt sich heraus, dass wir eine Menge Arbeit vor uns haben." Nicole Kidman schrieb zu dem Video: "Die Hexen sind zurück. Der erste Tag der Owens-Schwestern am Set."