Quentin Tarantinos legendärer Rachefeldzug erstmals als zusammenhängendes Filmerlebnis auf der großen Leinwand – so wie es gesehen werden sollte. Am 16. April 2026 kommt das 4½-stündige Epos "Kill Bill: Whole Bloody Affair" in die österreichischen Kinos – ungekürzt und mit bislang nie gezeigten Szenen. Zur Einstimmung hier der Trailer :

Was macht "Kill Bill: Whole Bloody Affair" so besonders?

In Kultregisseur Quentin Tarantinos Actionmeisterwerk geht Uma Thurman als namenlose Braut auf einen blutdurchtränkten Rachefeldzug. Nachdem ein brutales Attentat ihres Ex-Geliebten Bill (David Carradine) sie ihr ungeborenes Kind gekostet und in ein vierjähriges Koma gestürzt hat, plant die ehemalige Auftragsmörderin nun ihre kompromisslose Vendetta - und kämpft sich Leiche für Leiche zu Bill durch. Denn der Vergeltung an ihrem Peiniger stehen die vier Mitglieder des Deadly Viper Assassination Squads im Weg: Vorstadthausfrau Vernita Green (Vivica A. Fox) und Yakuza-Chefin O-Ren Ishii (Lucy Liu), Bills Bruder Budd (Michael Madsen) und seine rechte Hand, die ruchlose Elle Driver (Daryl Hannah).

Dieser Film präsentiert Tarantinos Vision so, wie er sie immer beabsichtigt hatte. Die bereits legendäre Fassung feierte ihre Weltpremiere 2006 außer Konkurrenz bei den Filmfestspielen in Cannes – und verschwand danach für Jahre im Tresor. Mit dem nun anstehenden Kinostart wird "Kill Bill: Whole Bloody Affair" erstmals einem breiten Publikum zugänglich gemacht – in der ultimativen Fassung, so wie Tarantino sie immer zeigen wollte: mit dem ikonischen Kampf gegen die Crazy 88 komplett in Farbe (statt teilweise in Schwarzweiß), einer erweiterten, siebenminütigen Anime-Sequenz und einer klassischen 15-minütigen Pause zwischen den beiden Akten.

Als besonderes Highlight wird der Film neben der digitalen Fassung in deutsch, OV und OmU für den ultimativen Filmgenuss als analoge 70mm Kopie (OV) gezeigt – ein echtes Kinoerlebnis für Filmliebhaber.