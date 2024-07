Viele Fans hatten schon auf ein Wiedersehen mit Kim Cattrall (67) in ihrer berühmten Rolle der Samantha Jones aus "Sex and the City" gehofft. Doch nun hat die Schauspielerin den Gerüchten, sie spiele in der dritten Staffel des Spin-offs "And Just Like That..." mit, eine Absage erteilt.

Mit einem Satz hat Cattrall die Hoffnungen zerschlagen. Am Sonntag, 21. Juli, dementierte sie Spekulationen, dass sie ihre Rolle Samantha Jones erneut spielen werde. Ein Fan hatte gefragt, ob sie in der dritten Staffel dabei sein werde, woraufhin sie auf X (früher Twitter) schrieb: "Oh, das ist so nett, aber das bin ich nicht."