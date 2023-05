„Kind um jeden Preis“: PULS4-Doku über Tabuthema Kinderwunsch

Leihmutterschaft in Österreich verboten

Jedes vierte Paar in Österreich hat Probleme mit der Fruchtbarkeit. Wenn es auf natürliche Weise nicht funktioniert, führt der Weg oft zur Leihmutterschaft. In Österreich ist die Leihmutterschaft jedoch verboten, einen Ausweg bieten Anbieter in anderen Ländern, wie etwa inder Ukraine, wo die "Dienstleistung" trotz Krieg angeboten wird.

Eine weitere Anlaufstelle sind Kinderwunschkliniken, wo der Kinderwunsch durch In-vitro-Fertilisationen erfüllt werden soll. Dass diese Behandlungen nicht angenehm sind, weiß Lela: "Man entblößt eigentlich sein komplettes Leben in dieser Klinik und gibt so viel preis".