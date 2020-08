Kinder-Hauptdarsteller Jona Eisenblätter spricht über "Max und die wilde 7"

KiKu: Im Film bist du eher der Ängstliche bei den Spinnen und Laura die Mutige. Anfangs ist sie ja die einzige in der Schule die zu dir hält, in der Burg weist du sie dann aber zurück. War das schwierig zu spielen, so abweisend zu ihr zu sein?

Jona Eisenblätter: Nein, wir haben uns sehr gut verstanden und ja beide gewusst, dass wir das nur wegen des Drehs spielen sollen.

KiKu: Wie kam es in deiner Klasse an, dass du im TV zu sehen warst und in den vorigen Sommerferien die Hauptrolle in einem Kinofilm gedreht hast?

Jona Eisenblätter: Viele habe sich für mich gefreut, aber es war nicht so, dass ich zum Klassenstar geworden bin. Die meisten fand’s cool.

KiKu: Apropos Schule, wie war das Frühjahr mit Schulschließungen und Home-Schooling für dich?

Jona Eisenblätter: Im ersten Monat fand ich’s cool. Es war entspannter, du konntest dir die Zeit selber einteilen und die Arbeiten aus dem Aufgabenpool abarbeiten, wann du wolltest. Auf Dauer aber war’s ein bisschen anstrengend – es hat die Unterstützung oder die genaue Vorstellung von Aufgaben gefehlt.