2021 gibt es zum Glück wieder Kino am Dach, mitten in der Wiener City. Über drei Monate hinweg werden Filme aus allen Genres gezeigt: international-preisgekrönte Neuheiten, österreichische Produktionen, Science-Fiction-Blockbuster und romantische Filmklassiker.

Beim höchstgelegenen und am längsten dauernden Freiluftkino der Stadt findet wohl jede/jeder den passenden Film. Mit dabei sind Highlighs wie "The Artist", "Persepolis", "Marianne & Leonard - Words of Love", "Niemals selten manchmal immer" und viele mehr.