Animation: Gartenbaukino feiert Österreichisches Umweltzeichen
Mit dem Zertifikat des Österreichischen Umweltzeichens freut sich das Gartenbaukino über die höchste staatliche Auszeichnung für umweltbewusste Kulturbetriebe. Im Rahmen einer Auszeichnungs-Veranstaltung von OekoBusiness Wien am 9. April 2026 durfte der Gartenbaukino Geschäftsführer Norman Shetler eine Urkunde "in Würdigung der besonderen Leistung im betrieblichen Umweltschutz" von Klima-Stadtrat Jürgen Czernohorszky in Empfang nehmen.
Das Kino feiert das Umweltzeichen mit einem neuen, extra für diesen Anlass produzierten Kinospot, der seit dem 10. April vor dem regulären Programm über die Gartenbau-Leinwand flimmert. Gestaltet von aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter:innen des Gartenbaukinos zeigt der Spot auf charmante und witzige Art, wie das Publikum dabei helfen kann, Nachhaltigkeit beim Kinobesuch tatsächlich umzusetzen.
Kino-Aktion für Radfahrer
Das Kino feiert das Umweltzeichen aber auch mit einem speziellen Goodie für ein Nachhaltigkeits-bewusste Publikum: dem eleganten Gartenbaukino-Reflektorband, gefertigt von gabarage aus der bei der Generalsanierung ausrangierten Kinoleinwand.
Wer für den Kinobesuch mit dem Fahrrad zum Gartenbaukino anreist, kann sich ab Freitag, 10. April dieses Reflektorband holen! Man muss nur beim Ticketkauf dazusagen, dass man gern ein Reflektorband hätte - und bekommt eins zur Kinokarte dazu (solange der Vorrat reicht).