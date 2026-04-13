Mit dem Zertifikat des Österreichischen Umweltzeichens freut sich das Gartenbaukino über die höchste staatliche Auszeichnung für umweltbewusste Kulturbetriebe. Im Rahmen einer Auszeichnungs-Veranstaltung von OekoBusiness Wien am 9. April 2026 durfte der Gartenbaukino Geschäftsführer Norman Shetler eine Urkunde "in Würdigung der besonderen Leistung im betrieblichen Umweltschutz" von Klima-Stadtrat Jürgen Czernohorszky in Empfang nehmen.

Das Kino feiert das Umweltzeichen mit einem neuen, extra für diesen Anlass produzierten Kinospot, der seit dem 10. April vor dem regulären Programm über die Gartenbau-Leinwand flimmert. Gestaltet von aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter:innen des Gartenbaukinos zeigt der Spot auf charmante und witzige Art, wie das Publikum dabei helfen kann, Nachhaltigkeit beim Kinobesuch tatsächlich umzusetzen.