"The Fantastic Four: First Steps" , der nächste große Film im Marvel-Kinouniversum (MCU), wartet mit einer ganzen Reihe neuer Figuren auf: den ikonischen Fantastic Four, Marvel-Helden der ersten Stunde, die in den 1960er-Jahren ihr Comicdebüt feierten.

Star-Ensemble um Pedro Pascal und Vanessa Kirby in "The Fantastic Four: First Steps"

Jetzt unternehmen die Marvel Studios einen neuen Versuch, die ikonische Superhelden-Familie - Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm und Johnny Storm - wieder auf die Leinwand zu bringen. Doch dieses Mal wird der Ursprung der Comicreihe in den 1960er-Jahren geehrt. "The Fantastic Four: First Steps" spielt in einer anderen Welt des Marvel-Universums, in alternativen 60er-Jahren, die geprägt sind von retrofuturistischen Erfindungen wie fliegenden Autos oder helfenden, smarten Haushaltsrobotern. Auch haben die Fantastic Four, angeführt von Sue Storm (Vanessa Kirby, 37), Frieden auf der Welt geschaffen - und so für eine wahrlich fortschrittliche globale Gesellschaft gesorgt.

Für den mittlerweile 37. Eintrag im sogenannten Marvel Cinematic Universe konnten die Marvel Studios zudem ein veritables Star-Ensemble gewinnen. Kein Geringerer als "The Mandalorian"-, "The Last of Us"- und "Game of Thrones"-Star Pedro Pascal (50) verkörpert Mister Fantastic, den intelligentesten Menschen des Universums. Seine Onscreen-Ehefrau Invisible Woman wird indes gespielt von Vanessa Kirby, unter anderem bekannt aus der Netflix-Royals-Serie "The Crown" und der "Mission: Impossible"-Filmreihe.

Die beiden Stars des nächsten großen Marvel-Films verraten im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, wie sie sich ihren Figuren näherten - und, dass die Dreharbeiten von Lachen und Tanzen geprägt waren.