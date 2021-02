Wie "Hollywood Reporter" berichtet, wurde eine zweite Staffel der Dramedy-Serie "Modern Love" von Amazon bestätigt.

Die Serie basiert auf der gleichnamigen Kolumne in der "New York Times" und erzählt in jeder Episode eine berührende Geschichte über die Liebe. In der ersten Staffel waren beispielsweise "Der Teufel trägt Prada"-Star Anne Hathaway oder Autorin Tina Fey dabei. Im Zuge der Ankündigung der zweiten Staffel wurde bereits der namhafte Cast der neuen Produktion präsentiert.