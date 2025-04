Zum Jubiläum hat der Sender in der TV-Chronik geblättert und einige interessante Zahlen und Fakten zur Show zusammengetragen, in der Mälzer und seine Konkurrenten versuchen, Gerichte aus aller Welt ohne Rezepte nachzukochen. Insgesamt wurde 773 Tage lang in allen zehn Staffeln gedreht. Allein für die zehnte Staffel standen 61 Drehtage an.

Tim Mälzer (54) tritt seit 2016 in "Kitchen Impossible" gegen seine Mitstreiter an. Am 27. April startet die zehnte Jubiläumsstaffel (sonntags, 20:15 Uhr, bei VOX und vorab auf RTL+ ). Zeit für einen kleinen Rückblick...

Mälzer kochte bereits Sterne- und Herzensgerichte von mehr als 170 Köchinnen und Köchen nach. In zehn Staffeln traten 66 Herausforderer und Herausforderinnen gegen ihn an - davon 31 Sterneköche. Und so fällt die Gewinnquote für Tim Mälzer aus: In den ersten neun Staffeln konnte er insgesamt 43 Mal gewinnen, 30 Mal hat er verloren, zwei Mal gab es ein Unentschieden. Mälzers Gewinnquote beträgt damit 57,3 Prozent.

In Usbekistan fuhr er nur null Punkte ein

Seine bislang höchste Punktzahl erreichte er mit 16,4 in der neunten Staffel im Duell gegen Hans Jörg Bachmeier (58). Die niedrigste Punktzahl war 4,1 in der achten Staffel (Weihnachts-Edition, Mälzer & Lucki Maurer). Die niedrigste Punktzahl für einen Gang kassierte er in der fünften Staffel (Mälzer vs. Strohe). Null Punkte gab es damals für ihn in Taschkent, Usbekistan.

Seine längste Siegesserie konnte Mälzer dann in der neunten Staffel feiern: Vier Sendungen hintereinander gewann der TV-Koch (gegen Hans Jörg Bachmeier, Stefan Wiesner, Anton Schmaus und Matthias Diether).

Ob er das in der zehnten Staffel noch toppen kann, bleibt abzuwarten. Fest steht: In der Jubiläumsstaffel sind besondere Gäste dabei. So treten etwa die Rapper Marteria und Sido zum Koch-Wettbewerb an (wird am 18. Mai ausgestrahlt). Und in London trifft Mälzer auf Jamie Oliver (am 15. Juni)