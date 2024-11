2024 zaubern die vier Profis in Griechenland und in der Schweiz lokale Gerichte auf den Teller.

Kurz vor dem Weihnachtsfest tischen wieder vier Promi-Köche in zwei Ländern auf. In der achten Ausgabe von "Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition" treten Tim Mälzer (53) und Tim Raue (50) im Team gegen das Duo aus Roland Trettl (53) und Sepp Schellhorn (57) an. Das festliche Duell ist am 22. Dezember um 20:15 bei VOX im TV und bereits eine Woche vorher auf RTL+ zu sehen.

Köche reisen in die Schweiz und nach Griechenland Ihre kulinarischen Gegner senden Tim Mälzer und Tim Raue in die Schweiz, wo sie auf den Drei-Sterne-Koch Andreas Caminada (47) treffen. Ihn und Mälzer verbindet die erste "Kitchen Impossible"-Folge, in der Mälzer eine seiner Spezialitäten rekreierte. Dieses Mal kocht er mit Raue gleich mehrere Schweizer Weihnachtsgerichte, darunter Reh mit Rotkraut und Dörrpflaumenbrot. Im Gegenzug müssen Trettl und Schellhorn auf der griechischen Insel Kreta ihr Talent in der Küche unter Beweis stellen. Bevor sie sich jedoch an ihre Aufgabe wagen, "dürfen sie ins Meer hüpfen und beim Plätzchenbacken tief in die kretischen Weihnachtstraditionen eintauchen". Auf der Pekesi Farm des "Kitchen Impossible"-Originalkochs Panagiotis Manganas wartet eine Herausforderung auf die beiden: Trettl und Schellhorn steht keine Elektrizität zur Verfügung. Unter diesen Umständen mussten schon Mälzer und sein damaliger Teamkollege Hans Neuner (48) kochen.

Mälzer und Raue gewannen zweimal als Duo Tim Mälzer und Tim Raue traten in jedem der acht Weihnachtsspecials auf. Zuletzt waren sie 2021 ein Team. In der Sendung verloren sie gegen Schellhorn, der mit Konstantin Filippou antrat. Zusammen mit Raue erlangte Mälzer jedoch auch seine einzigen beide Siege: 2017 und 2018 gewannen sie das Duell. In der letzten Weihnachts-Edition der Kochshow siegten Raue und Neuner über Mälzer und Johann Lafer (67).