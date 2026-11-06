Mit dabei sind unter anderem folgende Promis : Moderatorin Victoria Swarovski , Comedian Michael Mittermeier , Ninja-Athlet Josiah Pippel , Moderatorin, Schauspielerin und DJane Palina Rojinski , Profi-Quizzer Sebastian Klussmann , Hindernisläufer Frederik Ruppert , Tänzer Evgeny Vinokurov , Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim , „Cirque du Soleil“-Artist Franco Pelizzari del Valle , Schauspieler Axel Prahl und Duell-Allrounder Jan Josef Liefers sowie die beiden Musiker Peter Maffay und Johannes Oerding , die auch mit einer gemeinsamen Show-Einlage für Unterhaltung sorgen.

Musiklegenden, „Tatort“-Lieblinge und ein US-Ninja-Superstar: In der neuen Ausgabe der ORF/ARD-Show „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am Samstag, dem 7. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 (auch auf ORF ON) und ARD begrüßt Moderator Kai Pflaume erneut prominente Persönlichkeiten, die sich in packenden Duellen ihren jungen Herausforderern stellen.

Spektakuläre Duelle erwarten das Publikum

Mit gerade einmal 20 Jahren ist Josiah Pippel einer der spektakulärsten Ninja-Athleten der Welt. In den letzten Jahren kämpfte er sich mit außergewöhnlicher Körperkontrolle und intensiver Wettbewerbserfahrung an die Spitze der internationalen Ninja-Szene. Bei „Klein gegen Groß“ stellt er sich zu seiner vielleicht schwierigsten Challenge und muss für den Sieg beim „Ninja-Ring-Hangel-Duell“ schneller durch den Parcours klettern als sein 14-jähriger Herausforderer Mika.

Mit geballter musikalischer Erfahrung im Gepäck stellen sich Peter Maffay und Johannes Oerding gemeinsam der Herausforderung von Benedikt (12) und versuchen im „Band-Duell“, deutsche Songs zu erraten. Ob sie diese auch erkennen, wenn alle Bandmitglieder ihren Einsatz versetzt spielen? Für zusätzlichen Ohrenschmaus sorgt ihr exklusiver gemeinsamer Showact, mit dem Maffay und Oerding musikalisch für einen besonderen Moment sorgen.

Durch seinen unverwechselbaren Blick auf Alltag, Gesellschaft und das ganz normale Chaos füllt Comedian Michael Mittermeier seit Jahrzehnten die ganz großen Hallen. Als großer „Star Wars“-Fan hat er seine Begeisterung für das Universum bereits mehrfach in seine Comedy einfließen lassen. Ob die Macht auch dann mit ihm ist, wenn er sich bei „Klein gegen Groß“ der Herausforderung von Joshua (13) stellt?

Sie kennen sich bestens auf dem Tanzparkett aus – und gemeinsam haben Victoria Swarovski und Evgeny Vinokurov auch schon für ein Opening trainiert. Bei „Klein gegen Groß“ treten sie nun erstmals gemeinsam als Tanzpaar an und müssen im „Tanz-Duell“ mit Christoph (12) und Anni (11) so viele „Promenaden Walks“ tanzen wie möglich.

Als Wissenschaftsjournalistin erreicht Mai Thi Nguyen-Kim auf Social Media und im TV seit Jahren ein breites Publikum und bringt komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge verständlich und unterhaltsam auf den Punkt. Bei „Klein gegen Groß“ verlässt sie nun das vertraute Erklärformat und muss ihr Wissen im „Moleküle-Duell“ selbst anwenden.

Als deutsche Stimme von Lola Bunny aus dem Animationsfilm „Space Jam: A New Legacy“ hat Palina Rojinski bereits 2021 dem berühmten Filmkaninchen Leben eingehaucht. Wie gut sich die Moderatorin, Schauspielerin und DJane auch mit anderen tierischen Leinwandhelden auskennt, will ihre Duellgegnerin Fleur (11) im „Film-Tier-Duell“ herausfinden.