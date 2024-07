"Klitschko - Der härteste Kampf": Trailer zur Kriegs-Doku

Der Dokumentarfilm "Klitschko - Der härteste Kampf" bietet einen einzigartigen Zugang zum ehemaligen Schwergewichts-Boxweltmeister Vitali Klitschko und seinem Bruder Wladimir. Gemeinsam dominierten sie ihren Sport für mehr als ein Jahrzehnt, heute ist Vitali der dienstälteste Bürgermeister in der Geschichte der ukrainischen Hauptstadt Kiew . Für deren Verteidigung ist er auch verantwortlich, seit sie erstmals im Februar 2022 von russischen Truppen angegriffen wurde.

Oscarprämierter Regisseur und preisgekrönter Kameramann

Regie führt Kevin Macdonald, der für seinen Dokumentarfilm "Ein Tag im September" den Oscar gewann und dessen Spielfilme wie "Der Mauretanier" und "Der letzte König von Schottland" ebenfalls vielfach ausgezeichnet wurden. Mit exklusiven Bildern aus den persönlichen Archiven der Klitschko-Brüder verbindet Macdonald die retrospektive Geschichte ihrer sowjetischen Kindheit und ihrer unvergleichlichen Sportkarriere mit aktuellen Aufnahmen, die der preisgekrönte Kameramann und Co-Regisseur Edgar Dubrovskiy ("Der Tinder-Schwindler") in der Ukraine, den USA und Deutschland gedreht hat. Diese zeigen, was nötig ist, um in Kriegszeiten eine Stadt und ein ganzes Land zusammenzuhalten.