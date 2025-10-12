"Knives Out"-Reihe mit Craig: Nach Teil 3 braucht Johnson Pause
Zahlreiche Stars hat Rian Johnson (51) in den vergangenen Jahren für seine "Knives Out"-Filme vor die Kamera geholt - allen voran Daniel Craig (57) als Detektiv Benoit Blanc. Der im Dezember erscheinende, dritte Teil wird vorerst aber der letzte sein, wie der Regisseur und Drehbuchautor jetzt erzählt.
Johnson schreibe nach den Arbeiten an "Wake Up Dead Man" bereits einen neuen Streifen, aber es sei "keiner dieser Filme", habe der Regisseur auf einem Event in London laut der Branchenseite "Deadline" erzählt - und damit die "Knives Out"-Teile gemeint. "Es ist einfach etwas ganz anderes, etwas Originelles. Ich fühle mich tatsächlich sehr energiegeladen, nachdem ich diesen hier gemacht habe, aber das sind dann drei hintereinander." Es sei Johnson zufolge "wahrscheinlich gesund", auch mal wieder ein anderes Projekt in Angriff zu nehmen. Er könne sich laut des Berichts allerdings offenbar gut vorstellen, an einem späteren Zeitpunkt zu der Reihe zurückzukehren.
Toni Collette schwärmt vom besten "Knives Out"
"Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", so der volle Titel, soll ab dem 12. Dezember bei Netflix abrufbar sein. "Knives Out - Mord ist Familiensache", der erste Film, erschien im Jahr 2019, rund drei Jahre später folgte "Glass Onion: A Knives Out Mystery". Fans können sich offenbar auf einen richtig guten Film vor der Pause freuen. Toni Collette (52), die im ersten Teil mitgespielt hat, durfte den neuesten Streifen bereits sehen und hält ihn für den bisher besten der Reihe. Es sei "ein verdammt toller Film", sagte sie im September dem Magazin "Us Weekly".
Zu den Stars des ersten "Knives Out" gehörten neben Craig und Collette unter anderem Ana de Armas (37), Chris Evans (44) und Jamie Lee Curtis (66). In "Glass Onion: A Knives Out Mystery" standen etwa Janelle Monáe (39), Edward Norton (56) und Kate Hudson (46) an Craigs Seite. In "Wake Up Dead Man" spielen neben anderen Glenn Close (78), Kerry Washington (48), Jeremy Renner (54) und Mila Kunis (42) mit.