Königin Camilla (77) setzt sich für die Überlebenden von häuslicher Gewalt ein. Für eine neue Dokumentation , die am 11. November im britischen Fernsehen unter dem Titel "Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors" gezeigt wird, wurde Camilla ein Jahr lang bei offiziellen Terminen und privaten Treffen mit Aktivisten und Betroffenen begleitet.

Eskalationen bis zu Mord

In der Doku geht es auch um Themen wie Vergewaltigung in der Ehe und psychische Gewalt wie Zwangskontrolle. Die Frauenhäuser seien "buchstäblich Lebensretter", erklärt Camilla in der 90-minütigen Doku, wie der "Independent" berichtet. "Wo kämen sie ohne diese Unterkünfte hin?" Im Gespräch mit der Königin berichten die Betroffenen von ihren persönlichen Erfahrungen. Die Königin hofft auf einen Dominoeffekt: "Je mehr sie darüber sprechen, desto mehr Menschen werden ermutigt, sich zu melden."

Im Durchschnitt tötet in England und Wales alle fünf Tage ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin, heißt es weiter. In dem Dokumentarfilm wird der Weg der Eskalation von häuslicher Gewalt bis zum Mord nachgezeichnet. Für die Königin ist die Zwangskontrolle am Anfang "fast das Schlimmste", wie sie erklärt: "Sie nehmen dir deine Freunde weg, sie nehmen dir deine Familie weg. Sie übernehmen die Kontrolle über dein Geld. Sie fangen an, dich anzuziehen. Und trotzdem glauben die Betroffenen die ganze Zeit, dass sie es tun, weil sie sie lieben."