Kommissar Jennerwein - Hochsaison: Kult-Kommissar im Kino
Malerische Bergkulisse, ein rätselhafter Todesfall, anonyme Drohbriefe und viel schwarzer Humor: Mit „Kommissar Jennerwein - Hochsaison“ verfilmte Hannu Salonen erstmals einen Roman aus Jörg Maurers millionenfach verkaufter Bestseller-Reihe für das Kino. In der Hauptrolle ist Florian Brückner als Kommissar Jennerwein zu sehen.
An seiner Seite spielen Sarah Thonig („Die Rosenheim Cops“), Frederic Linkemann („Sturm kommt auf“), Eva-Maria Reichert („Watzmann ermittelt“), Helmfried von Lüttichau („Hubert und Staller“), Florian Thongsap Welsch („Welt unter“) und Cornelius Obonya („Der Altaussee-Krimi“).
Der Trailer gibt einen ersten Vorgeschmack auf einen hochspannenden, atmosphärischen Alpenkrimi voller überraschender Wendungen.
Worum geht es in „Kommissar Jennerwein - Hochsaison“?
Kaum hat Kommissar Hubertus Jennerwein (Florian Brückner) seinen Dienst im winterlichen Garmisch-Partenkirchen angetreten, wird die Alpenidylle zum Tatort: Ein dänischer Skispringer stürzt in den Tod, der Präsident des Winterspiele-Komitees entgeht nur knapp einem Anschlag und anonyme Schreiben kündigen weitere Verbrechen an. Zwischen misstrauischen Dorfbewohnern und eitler Lokalpolitik muss Jennerwein einen Täter entlarven, der Aufmerksamkeit sucht und ein tödlich ernstes Spiel spielt.
Die Erfolgsgeschichte von Jörg Maurers Bestseller-Reihe rund um Kommissar Hubertus Jennerwein, der in einem bayerischen Kurort auf humorvolle und oft skurrile Weise Mordfälle aufklärt, begann 2009 mit der Veröffentlichung des ersten Bands „Föhnlage“. Seitdem sind insgesamt 16 Bände erschienen, die regelmäßig auf den deutschsprachigen Bestsellerlisten stehen. Bis heute haben sich Maurers Romane über drei Millionen Mal verkauft und machen ihn zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Krimiautoren der Gegenwart.
„Kommissar Jennerwein - Hochsaison“ startet am 5. November 2026 in unseren Kinos.