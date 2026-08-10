Kommissar Jennerwein - Hochsaison: Kult-Kommissar im Kino

Malerische Bergkulisse, ein rätselhafter Todesfall, anonyme Drohbriefe und viel schwarzer Humor: Mit „Kommissar Jennerwein - Hochsaison“ verfilmte Hannu Salonen erstmals einen Roman aus Jörg Maurers millionenfach verkaufter Bestseller-Reihe für das Kino. In der Hauptrolle ist Florian Brückner als Kommissar Jennerwein zu sehen.

An seiner Seite spielen Sarah Thonig („Die Rosenheim Cops“), Frederic Linkemann („Sturm kommt auf“), Eva-Maria Reichert („Watzmann ermittelt“), Helmfried von Lüttichau („Hubert und Staller“), Florian Thongsap Welsch („Welt unter“) und Cornelius Obonya („Der Altaussee-Krimi“).

Der Trailer gibt einen ersten Vorgeschmack auf einen hochspannenden, atmosphärischen Alpenkrimi voller überraschender Wendungen.