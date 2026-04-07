Der Schnüffler auf vier Pfoten ist zurück. Die sechs neuen jeweils 90-minütigen Filme zu "Kommissar Rex" starten am 13. April 2026 um 20.15 Uhr in ORF 1 und vorab auf ORF ON. – mit einem neuen Team rund um Maximilian Brückner als Chefinspektor Max Steiner, Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger, Doris Golpashin als Chefin Major Evelyn Leitner und Alfred Dorfer als Gerichtsmediziner Dr. Tom Wippler.

Am 25. März 2026 boten ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz, ORF-Film- und Serienchefin Andrea Bogad-Radatz und MR-Film-Produzent Oliver Auspitz einen ersten Blick auf die Produktion. Mit Unterstützung von CINEPLEXX feierte in der Wiener Urania die erste Episode Kinopremiere, unter den Gästen waren die Teams vor und hinter der Kamera: Regisseur Andreas Kopriva (Folgen 1–3), Regisseurin Esther Rauch (Folgen 4–6), die Hauptdarsteller:innen sowie zahlreiche Schauspieler:innen, die Drehbuchautoren Timo Lombeck (Kawentel & Lombeck) und Silvia Wohlmut, ebenso Ferdinand Dohna (BetaFilm) sowie Eva Machherndl (Land Niederösterreich) – und zur Freude aller auch „Kommissar Rex“, der mit Unterstützung seiner Trainerinnen Farina Klause, Leonie Hillingshäuser und Renate Hiltl seinen Bühnenauftritt mit Bravour bestand.