"Kommissar Rex" feiert Kinopremiere in der Wiener Urania
Der Schnüffler auf vier Pfoten ist zurück. Die sechs neuen jeweils 90-minütigen Filme zu "Kommissar Rex" starten am 13. April 2026 um 20.15 Uhr in ORF 1 und vorab auf ORF ON. – mit einem neuen Team rund um Maximilian Brückner als Chefinspektor Max Steiner, Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger, Doris Golpashin als Chefin Major Evelyn Leitner und Alfred Dorfer als Gerichtsmediziner Dr. Tom Wippler.
Am 25. März 2026 boten ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz, ORF-Film- und Serienchefin Andrea Bogad-Radatz und MR-Film-Produzent Oliver Auspitz einen ersten Blick auf die Produktion. Mit Unterstützung von CINEPLEXX feierte in der Wiener Urania die erste Episode Kinopremiere, unter den Gästen waren die Teams vor und hinter der Kamera: Regisseur Andreas Kopriva (Folgen 1–3), Regisseurin Esther Rauch (Folgen 4–6), die Hauptdarsteller:innen sowie zahlreiche Schauspieler:innen, die Drehbuchautoren Timo Lombeck (Kawentel & Lombeck) und Silvia Wohlmut, ebenso Ferdinand Dohna (BetaFilm) sowie Eva Machherndl (Land Niederösterreich) – und zur Freude aller auch „Kommissar Rex“, der mit Unterstützung seiner Trainerinnen Farina Klause, Leonie Hillingshäuser und Renate Hiltl seinen Bühnenauftritt mit Bravour bestand.
"Helden, auf die wir uns verlassen können"
ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz meinte zur neuen Staffel "Kommissar Rex": "Die Welt ist derzeit schwierig genug und wir brauchen im Fernsehen Momente, in denen man einfach abschalten kann, in denen man weiß, die Guten werden gewinnen. Ich bedanke mich vielmals bei der MR-Film, die einen hervorragenden Cast zusammengestellt hat, beim gesamten Team vor und hinter der Kamera und auch bei unserem Partner SAT.1 – denn so finden Geschichten und Bilder aus Österreich auch den Weg nach Deutschland und bieten einen Blick auf das kreative Talent unseres Landes.“
Produzent Oliver Auspitz begrüßte im Namen der MR-Film und bedankte sich bei seinem Team: "Wir haben bei der BetaFilm eine lange Tradition mit ‚Kommissar Rex‘ und es ist schon auch ein Wagnis, die Produktion wieder aufleben zu lassen. Aber ich glaube, es gibt zu wenig Serien und Filme, die uns das Gefühl geben, dass hier Helden sind, auf die wir uns verlassen können, die unbestechlich sind. Ein Hund und seine zweibeinigen Begleiter zeigen uns, dass man hoffen kann – und dass so auch modernes Fernsehen gestaltet werden kann."
"Rex"-Doku zum Auftakt
ORF 1 zeigt die sechs 90-minütigen Folgen, für die das ORF Radio-Symphonieorchester Wien die Filmmusik einspielte, ab Montag, dem 13. April, wöchentlich um 20.15 Uhr (vorab auf ORF ON). Zum Start der neuen Staffel steht am 13. April um 21.50 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON eine neue "Fernsehgeschichte(n)"-Dokumentation über "Kommissar Rex" auf dem Programm – mit einem Rückblick auf die Entstehungsgeschichte des TV-Phänomens und einem Ausblick auf die neue Produktion.