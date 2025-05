Die aktuelle Papstwahl begann am Mittwoch, nachdem Papst Franziskus, der erste lateinamerikanische Papst in der Geschichte der katholischen Kirche, am 21. April nach einem Schlaganfall mit anschließendem Herzversagen verstorben war. Dies ist das erste Konklave seit der Wahl von Franziskus im Jahr 2013, die nach nur zwei Tagen entschieden wurde.

Spannung zwischen Fiktion und kirchlicher Realität

In seiner Rezension von "Konklave" schrieb Stephen Farber für das US-Magazin "The Hollywood Reporter": "Mit zunehmender Intensität der Machtkämpfe stellt sich heraus, dass eine von Isabella Rossellini verkörperte Nonne eine wichtige Rolle bei der Herausforderung der männlichen Hierarchie der katholischen Kirche spielt. Der Film thematisiert aktuelle Fragen zu sexuellen und rassistischen Vorurteilen innerhalb der institutionalisierten Religion und erkennt gleichzeitig die sexuellen Skandale an, die die Kirche in den letzten Jahren erschüttert haben."