"Konklave"-Trailer: Vatikan-Thriller mit Ralph Fiennes

Tolles Ensemble

Das herausragende Ensemble wird vom oscarnominierten britischen Schauspielstar Ralph Fiennes ("Grand Budapest Hotel", "Schindlers Liste", "Der englische Patient") angeführt, der in der Hauptrolle des Kardinal Lawrence brilliert. In weiteren Rollen sind Stanley Tucci ("In meinem Himmel", "Die Tribute von Panem"), John Lithgow ("The Crown", "Killers of the Flower Moon") und Isabella Rossellini ("Blue Velvet", "La Chimera") zu sehen.

Das Drehbuch stammt von Peter Straughan, dem oscarnominierten Autor von "Dame, König, As, Spion".