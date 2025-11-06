"KPop Demon Hunters" ist der Überraschungshit des Jahres. Auf Netflix verzeichnete der Animationsfilm über 300 Millionen Aufrufe und brach damit sämtliche Rekorde. Das Musical ist somit offiziell der bislang erfolgreichste Netflix-Film. Darüber hinaus entwickelte sich der Song "Golden" zu einem der Sommerhits, der lange zahlreiche Charts anführte.

Jetzt soll der Erfolg wiederholt werden: Netflix und Sony haben die Pläne zwar noch nicht offiziell bestätigt, doch einem Bericht des Branchendienstes "Varietey" zufolge soll sich eine Fortsetzung bereits in der Entwicklung befinden. Fans des Films müssen sich jedoch gedulden, denn "KPop Demon Hunters 2" soll erst 2029 veröffentlicht werden.