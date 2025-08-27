Seit dem Netflix -Start Ende Juni sorgt der Animationsfilm "KPop Demon Hunters" über die fiktive K-Pop-Band Huntr/x für Furore. Jetzt hat der Streamingdienst Netflix mitgeteilt , dass der musikalische Fantasyfilm zum erfolgreichsten englischsprachigen Film überhaupt auf der Plattform geworden ist. Auf sagenhafte 236 Millionen Views, also geschaute Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit des Films, kommt der Titel bislang - und verdrängt damit die starbesetzte Actionkomödie "Red Notice" mit Dwayne Johnson (53), Ryan Reynolds (48) und Gal Gadot (40) von der Spitze der ewigen Netflix-Filmcharts. Sie kam 2021 auf 230 Millionen Views.

Nummer eins der Kinocharts und deutscher Sommerhit

Dieser Erfolg von "KPop Demon Hunters" kommt mitnichten überraschend. Neben den gewaltigen Netflix-Abrufzahlen startete der Titel am vergangenen Wochenende in Nordamerika und einigen weiteren englischsprachigen Ländern in einer Version zum Mitsingen in den Kinos. In den USA und Kanada reichten die oftmals ausverkauften Vorführungen am Samstag und Sonntag aus dem Stand für Platz eins der Kinocharts. Der Überraschungserfolg "Weapons - Die Stunde des Verschwindens" konnte nach zwei Wochen an der Spitze von Position eins verdrängt werden.

Und auch die Musik von "KPop Demon Hunters" sorgt in den Charts für Furore. In Deutschland erklärte GfK Entertainment gerade erst den Hit "Golden" aus dem Netflix-Film zum offiziellen Sommerhit 2025. 30 Millionen Mal soll der Titel schon bis zum 20. August in Deutschland gestreamt worden sein. In den aktuellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, liegt der Song ebenfalls auf Platz eins. Weitere drei Titel aus "KPop Demon Hunters" konnten sich zudem in den Top-30 der Deutschen Single-Charts platzieren, während das Soundtrack-Album momentan auf Platz drei der Charts liegt.