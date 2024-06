Kristen Stewart (34) wird in ihrem ersten großen Serienprojekt "The Challenger" zur Astronautin. In der neuen Miniserie soll der "Twilight"- und "Spencer"-Star die verstorbene Sally Ride (1951-2012) verkörpern. Das berichtet das Branchenportal "Deadline". Ride war Physikerin sowie Astronautin und absolvierte 1983 als erste US-Amerikanerin im Alter von damals 32 Jahren ihren ersten Raumflug. Damit war sie die dritte Frau im Weltall.

Die Miniserie basiert auf dem Buch "The New Guys" von Meredith Bagby, die demnach gemeinsam mit Kyra Sedgwick (58) und Valerie Stadler über Big Swing Productions das Material entwickelt hat. Ebenfalls beteiligt sind unter anderem Steven Spielbergs (77) Amblin Partners sowie Stewarts Nevermind.